شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح أعمال القمم الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية العادية التي عقدت بمكة المكرمة .

وبين أمير الباحة أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه ـ وجهودها دائما تصب في مصلحة السلم والسلام ونشر الأمن والاستقرار في العالم أجمع، ومن هنا كانت الجهود راسخه بفضل الله ، مشيراً إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها هي في خدمة الإسلام والمسلمين دائماً مما جعلها ذلك ولله الحمد مكاناً يجتمع فيها أبناء الأمتين العربية والإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف ضد التهديدات الفاشلة من النظام الإيراني وغيره للمنطقة بشكل عام وللمملكة بشكل خاص.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما ورد في البيان الختامي من قرارات لهذه القمم الثلاث العائدة على شعوب المنطقة بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى، مؤكداً اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عقد هذه القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام وفي هذا الوقت تحديداً لما في ذلك من بعدٍ إيماني وروحانية عالية في شهر رمضان المبارك.

ودعا أمير الباحة الله جلا وعلا أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها وأن يحفظ على هذه البلاد الطاهره قيادتها وشعبها وأن ينصر جنودنا البواسل على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه .