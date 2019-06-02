أمير مكة: عاش الملك.. عاش الوطن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على نجاح «قمم مكة» الثلاث. رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على نجاح «قمم مكة» الثلاث. وقال الأمير خالد الفيصل: «أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم، وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن».



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