شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: نتائج القمم الـ3 تخدم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي القمة العربية الطارئة، وفي أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة. وأشاد أمير الكويت بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما تميزت به من حكمة، ما كان له الأثر الكبير في ما حققته من نتائج مهمة وملموسة ستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة القضايا العادلة لأمتينا العربية والإسلامية لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وعلى ما اتصفت به القمم من حسن تنظيم وإعداد عال كان محل التقدير والاعتبار.

وسأل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.