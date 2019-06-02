شكرا لقرائتكم خبر عن احتجازات في أمطار مكة.. و«المدني» ينشر فرقه في الميادين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت مكة المكرمة والمراكز التابعة لها أمس (السبت) أمطارا متوسطة، ما دعا الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة لتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، إذ تم تغطية ونشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء أمس على معظم أرجاء مكة المكرمة وكانت من خفيفة إلى متوسطة، قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه وتم التعامل معها في حينه، دون وقوع إصابات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية استمرار الحالة المطرية وجريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجية السلامة للجميع. فيما كثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار.