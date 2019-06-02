شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك 3 ملايين لتر زمزم ليلة 27 بالحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكدت إدارة سقيا زمزم، أن استهلاك زوار ومعتمري المسجد الحرام من ماء زمزم خلال ليلة 27 من رمضان بلغ 2.833.000 لتر ما يعادل 2833 مترا مكعبا، فيما تم استهلاك 7.000.000 كاسة بلاستيك، إذ استعدت إدارة سقيا زمزم لتقديم خدماتها وتوفير مياه زمزم طوال اليوم.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي، أن الإدارة استنفرت كامل طاقتها يوم الجمعة ليلة 27 رمضان الجاري لتوزع في المسجد الحرام والمرافق التابعة له (26634) حافظة لزمزم، مشيراً إلى أن خطة الإدارة المعدة مسبقا نجحت بفضل منسوبي الإدارة، الذين قدموا قصارى جهدهم لتوفير أكبر كمية من مياه زمزم المباركة لينالوا هذا الشرف العظيم في خدمة ضيوف الرحمن في هذه الليلة المباركة.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي بيت الله الحرام من زوار وعمار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبدعم من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس.