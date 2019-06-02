شكرا لقرائتكم خبر عن غبار «العروس» يوقف الطيران نصف ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

شهدت عروس البحر الأحمر مساء أمس (السبت)، حالة من التقلبات الجوية نتيجة نشاط الرياح السطحية ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية، فيما أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة عبر حسابه في «تويتر» عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة.

وفي سياق متصل، لا تزال الأجواء الحارة تسيطر على معظم مناطق السعودية، إذ تسجل مكة المكرمة والأحساء اليوم (الأحد) أعلى درجة بـ43 مئوية، الرياض وبريدة 42، وتصل في تبوك 41، وجدة والدمام وحائل 40 مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

وأوضحت، أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/‏ساعة على الجزء الجنوبي، وفي الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/‏ساعة. من جانبه، حذر استشاري الباطنة الدكتور عصام سيد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة في فترات النهار وخصوصا العاملين في الميدان تفاديا للشعور بالعطش خلال فترة الصيام.