شكرا لقرائتكم خبر عن 300 فعالية عالمية في «موسم السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

يشهد موسم العيد أحد «مواسم السعودية 2019»، أكثر من 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كافة مناطق المملكة، تقام للمرة الأولى بهوية موحدة احتفاءً بعيد الفطر المبارك.

وتشرع مجموعة كبيرة من المطاعم والفنادق والمنتجعات أبوابها لتقديم وجبة الإفطار من بعد صلاة العيد مباشرة وطيلة أيامه، فيما تستقبل مجموعة من المراكز التجارية الزوار والمرتادين على مدار 24 ساعة للاستمتاع بالعروض المميزة وصالات السينما والمناطق الترفيهية.

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وتعود العادات الاجتماعية التي تجمع الأهل والأقارب والجيران من خلال مبادرة «خيمة العيد»، إذ يتم نصب الخيام في عدد من أحياء العاصمة كمرحلة أولية تجريبية، على أن يتم تطوير المبادرة خلال الأعوام القادمة لتشمل مختلف مدن المملكة، إذ تهدف «خيمة العيد» إلى جمع الأهل والجيران تحت مظلتها بما تتضمنه من أجواء المعايدة والإفطار الجماعي وتقديم العيديات للأطفال والتي عاشها المجتمع السعودي بجميع فئاته في حقبة زمنية سابقة، ويتزامن معها معايدة الأحياء «حوامة العيد».

وسيكون سكان المملكة وزوارها أمام باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام للمرة الأولى بالمملكة من بينها عروض «شادو لاند» و«اليشا كير»، و«أوركسترا هاربيوتر لا فيرتا»، وغيرها من الفعاليات الترفيهية، فيما يتنافس نجوم السيرك في تقديم هواياتهم البهلوانية وشغفهم بالدراجات النارية واحترافهم في عروض السيرك تحت ثلاثة عناوين يتصدرها «سيرك هوليود» و«السيرك الإفريقي» و«سيرك أمريكانو» و«سيرك دهشة»، ويقف العارض الأمريكي «روب ليك» الأشهر في الخدع البصرية والعروض المسرحية التفاعلية أمام الجمهور خلال العيد.

فيما تنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، فايز المالكي، علاوة إلى العديد من المسرحيات والحفلات الغنائية والفعاليات الفنية مثل «أوكسترا من الستين للحين» والفن الكوري والفن الأوروبي، بينما سيكون العالم الافتراضي حاضرا في موسم العيد عبر الألعاب الإلكترونية.