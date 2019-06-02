شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 7 مصليات و275 جامعاً لصلاة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وبين مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي، أنه تم تحدد 7 مصليات هي: مصلى العيد بالخالدية، ومصلى العيد بالقيم، ومصلى العيد بالردف ومصلى العيد بالحوية ومصلى العيد بوادي ليه، ومصلى العيد بالشدادين بقياء، ومصلى العيد العضاوين بقياء.

ولفت إلى أن 275 جامعاً حددت تقام بها صلاة العيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مشيراً إلى أن الصلاة ستقام في تمام الساعة السادسة صباحا.