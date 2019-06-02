شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: تمديد شبكات 4 آلاف عقار في بطحاء قريش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

نفذت شركة المياه الوطنية، مشروع شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية في أحد أكبر أحياء مكة المكرمة (بطحاء قريش)، إذ بلغ عددها 3800 توصيلة منزلية، وربط هذه العقارات المستفيدة بالشبكة العامة بإجمالي أطوال شبكات بلغت أكثر من 100 كم طولي ستخدم أكثر من 72000 نسمة.

وحسب رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي، تعمل الشركة بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة بمنطقة مكة المكرمة والعاصمة المقدسة خصوصا، مبينا أن جميع الأعمال تسير وفق الخطط المجدولة لتنفيذها في المدد الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المشاريع المنفذة هي جزء من حزمة مشاريع تعمل على تنفيذها الشركة في مكة المكرمة وتسير وفق الخطط المعدة لها في العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أن الشركة احتفت أخيرا فيها بخفض نسبة المشاريع المتعثرة إلى صفر‏.

من جهته، بين المدير العام للمياه بمدينة مكة المكرمة المهندس عوض القحطاني، أن البدء بضخ المياه سيكون تباعا وعلى مراحل لكامل أجزاء الحي، وأن إجمالي العقارات التي ستضخ المياه إليها خلال الشهر الجاري (للمرحلة الأولى) بلغ 403 عقارات.