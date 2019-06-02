شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطلق احتفال اليتيم 6 لـ«تكافل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(المدينة المنورة)okaz-

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، احتفال اليتيم السادس الذي تنظمه الجمعية سنويا لدعم مشروعاتها لرعاية أيتام المدينة المنورة والتي بلغت أكثر من (67 مليون ريال).

وتقدم الجمعية 33 خدمة متنوعة يستفيد منها 13 ألف يتيم و4.5 ألف أرملة، وسجل وقف نخيل اليتامى رقماً قياسيا في عدد النخيل المتبرع به إلى أكثر من (91 ألف نخلة) لرعاية الأيتام، بقيمة 600 ريال لسهم النخلة الواحدة.

وشاهد أمير المدينة المنورة عرضا مرئيا عن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي التي تشمل 5 فروع تبلغ قيمة الجوائز فيها 75 ألف ريال، وتأتي الجائزة ضمن عناية تكافل بتحفيز وتشجيع أبنائها على التفوق الدراسي وتبذل في سبيل ذلك برامج عديدة كدروس التقوية والدورات التدريبية التي تعنى ببناء مهارات المذاكرة والاستعداد لاختبارات مركز قياس وغيرها.

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واعتمد مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية المبادرة التي تقدم بها المهندس قيس بن إبراهيم جليدان عضو مجلس إدارة الجمعية بإطلاق جائزة سنوية لدعم الأيتام المتفوقين دراسياً وتحفيزهم.

ووجه رئيس مجلس الإدارة بإطلاق اسم الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- على الجائزة من خلال خمسة فروع مختلفة وهي (الخريجون من المرحلة الثانوية، وطلاب الصف الثاني ثانوي، وطلاب الصف الأول ثانوي، وطلاب المرحلة المتوسطة، وطلاب المرحلة الابتدائية) من البنين والبنات.

وشاهد الأمير فيصل بن سلمان عرض ومسيرة من أبناء تكافل المتفوقين والذين حققوا نتائج دراسية مميزة، وكرم أمير المدينة عقب العرض الفائزين بجائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي في كافة فروعها وهم: عبدالله عويض الرشيدي، محمود سمير السواح، طارق غازي الحازمي، خالد منيف حمزة، محمد خالد حماد، راكان علي دخيل الصاعدي، أنس سالم سليم المحمدي، مؤيد محمد فرج الرحيلي، محمد عبد الحفيظ الخليفة، أحمد محمد عبدالرحمن الحربي، عبد العزيز سليمان الصاعدي حسن علي المولد، عبدالرحمن صلاح العروي، أحمد عويض حبيب السحيمي، مهند سعيد أحمد، رامي محمد شمس الحق، عبدالكريم علي، أحمد محمد ولاء، سامي عبدالله محيل الصاعدي، زياد كمال زين، علي محمد صالح، حذيفة نور الحق، والتقط الجميع الصورة التذكارية مع سموه في نهاية المناسبة.

من جهته، نقل أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن الحربي شكر وتقدير منسوبي تكافل وأبنائها وبناتها لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لحفل اليتيم السنوي ودعمه الدائم للجمعية.