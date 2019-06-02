شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع رئيسي مصر والسنغال العلاقات الأخوية الوثيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والسنغالي ماكي سال، خلال استقبالهما كل على حدة، على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية.

حضر اللقاءين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السال.

كما حضر سفيرا خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ولدى السنغال فهد بن علي الدوسري.

فيما حضر اللقاء الأول من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي، وحضر اللقاء الثاني الوفد المرافق للرئيس السنغالي.