شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع رئيسي مصر والسنغال العلاقات الأخوية الوثيقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والسنغالي ماكي سال، خلال استقبالهما كل على حدة، على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاسلامية.
حضر اللقاءين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السال.
كما حضر سفيرا خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ولدى السنغال فهد بن علي الدوسري.
فيما حضر اللقاء الأول من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبدالنبي، والمتحدث باسم الرئيس بسام راضي، وحضر اللقاء الثاني الوفد المرافق للرئيس السنغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يستعرض مع رئيسي مصر والسنغال العلاقات الأخوية الوثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.