الوزير الفالح يقدم إعتذاره الشخصي لأهل الجنوب : سنحاسب المقصرين

:



.

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اعتذاره الشخصي لجميع قاطني المنطقة الجنوبية .

وقال الفالح في تغريدة له ” أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع”.

وأضاف ” الفالح ” في تغريدة أخرى بالقول ” كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

‏شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري”

