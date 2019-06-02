حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على اجزاء من مناطق تبوك، الجوف و حائل . في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على اجزاء من مناطق نجران ، الرياض والشرقية .





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