عقب نجاح قمم مكة الثلاث.. المعلمون يطلقون وسم #السعودية_رسول_سلام

شارك عدد من المعلمين والمعلمات في وسم (#السعودية_رسول_سلام)، الذي أطلقه حساب ملتقى المعلمين والمعلمات بموقع التواصل تويتر، تعبيرًا عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، وانسجامًا مع جهود المملكة في قمم مكة المكرمة الخليجية والعربية والإسلامية.

وبدأ الوسم بعبارة «تحت راية سيدي سمع وطاعة»؛ وذلك ردًّا على تغريدة من حساب خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بموقع تويتر، عن دور المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وتضمن الوسم ما نصه: «وفقكم الله، والدنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، على الجهود الجبارة والعظيمة المبذولة لإرساء قواعد السلام بين شعوب المنطقة والعالم أجمع، ونشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال والإنسانية».

من جهته، شارك المعلم بدر البلوي في هذا الوسم بقوله: «أنا المعلم بدر البلوي فخور بقائد الأمة العربية والإسلامية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وفخور بمشاركة زملائي بهذا الوسم، وهذا أقل واجب نقدمه لقيادتنا ووطنا الذي نفديه بأرواحنا. لقد أثبتت السعودية دورها الأخلاقي والإنساني تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية في كل الأصعدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز حتى يومنا هذا بقيادة سيدي سلمان».

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في حين كتبت المعلمة نورة القحطاني قائلةً: «أفخر كثيرًا بوطني بلاد الحرمين وقادتها؛ فلوطني الأيادي البيضاء على القريب والبعيد.. وهي أبعد ما تكون عن العداوة والتخريب، ولكن إن اعتدى أحد على بلادنا ومقدساتنا وأعراضنا فنحن لها».

وأكد مساعد السناني أن «النوايا الطيبة والأخوة التي تفيض محبةً، والمسؤولية العظيمة التي تتحملها.. كل ذلك كان -بفضل الله- سببًا في إنجاح قمم مكة الثلاث».

فيما كتب سعود بن عبدالعزيز في الوسم: «اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، واحفظ مملكتنا الحبيبة وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على طاعتك».

يذكر أن المملكة العربية السعودية، عقدت في مكة المكرمة ثلاث قمم، وقبلها بأيام تم توقيع وثيقة مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين. وكل هذه الإنجازات غير المسبوقة تضاف إلى سجل السعودية في الجانب الإنساني لشعوب المنطقة والعالم أجمع.