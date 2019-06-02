وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة. وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات. وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.
وجددت "السعودية للكهرباء" اعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مشكورين على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة. كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة تؤكد متابعتها لانقطاعات الجنوب و تشكل لجنة للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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