السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث



مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على النجاح الكبير الذي تكللت به القمم الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي استضافتها المملكة بمكة المكرمة.

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة :" إن الجهود العظيمة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه الدؤوب وسعيه الحثيث لاجتماع كلمة المسلمين وتوحيد مواقفهم وتعزيز صفوفهم يشهد به القاصي والداني، وهو دأب بلادنا المباركة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - مرورا بأبنائه الملوك - رحمهم الله -، إلى هذا العهد الزاهر الميمون الذي عزز خادم الحرمين الشريفين بحكمته وحنكته وحسن قيادته مكانة المملكة العربية

وفي الختام دعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسددهما وأن يعلي شأنهما وأن يجعل ما يقومان به من نصرة للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب.

// انتهى //

05:06ت م

0231



مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على النجاح الكبير الذي تكللت به القمم الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي استضافتها المملكة بمكة المكرمة.وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة :" إن الجهود العظيمة لخادم الحرمين الشريفين وحرصه الدؤوب وسعيه الحثيث لاجتماع كلمة المسلمين وتوحيد مواقفهم وتعزيز صفوفهم يشهد به القاصي والداني، وهو دأب بلادنا المباركة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - مرورا بأبنائه الملوك - رحمهم الله -، إلى هذا العهد الزاهر الميمون الذي عزز خادم الحرمين الشريفين بحكمته وحنكته وحسن قيادته مكانة المملكة العربية السعودية وموقعها في قيادة العالم الإسلامي، انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها الغراء".وفي الختام دعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسددهما وأن يعلي شأنهما وأن يجعل ما يقومان به من نصرة للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب.// انتهى //05:06ت م0231

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.