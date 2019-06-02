بلاك بيري توقف خدمة BBM.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت شركة بلاك بيري تطبيق "بي بي إم" الخاص بأجهزتها للمحادثات والدردشة، الذي يعد أحد أشهر تطبيقات المحادثات في العالم في حقبة انتشار هواتف بلاك بيري.

وحسبما أفاد موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن الشركة الكندية، أعلنت أن التطبيق لم يحقق النجاح المرجو منه خلال السنوات الماضية بتسجيله عددا قليلا من المستخدمين.

وكبديل لتطبيق الدردشة "بي بي إم"، نوهت شركة بلاك بيري بوجود بديل يرضي مستخدمي هواتفها، وهو تطبيق "بي بي مي"، المتوفر حاليا على متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني، ومخصص للاستخدام بسهولة على أنظمة أندرويد وأبل.