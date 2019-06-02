شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستقبل رئيس كتابة عدل شرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(نجران)okaz-

بارك أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تكليف سالم بن سليمان آل معروف الصيعري، رئيساً لكتابة العدل بمحافظة شرورة، معرباً عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس كتابة العدل، بما تشهده مرافق وزارة العدل من قفزات تطويرية، ومواكبة متسارعة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق الدقة والخدمة المثلى للمواطن والمقيم، بالطريق الأيسر.

وعبّر الصيعري عن شكره لأمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المنطقة وأهاليها.