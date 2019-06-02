شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يصدر تعليمات بعلاج انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

بينما أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر تعليمات بمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات وقرى المنطقة، بررت شركة الكهرباء انقطاع التيار عن بعض محافظات جازان أخيرا بخلل في عدد من المحطات التحويلية، مؤكدة أن العمل يجري لإعادة التيار في أسرع وقت.

وكان عدد من سكان جازان تذمروا من تزايد انقطاع التيار عن منازلهم ما أثر عليهم سلبا، وفاقم معاناتهم، خصوصا أنهم صائمون وفي أجواء ارتفعت فيها درجة الحرارة عن معدل الـ45 درجة مئوية.

ولفتوا إلى أن القطوعات بلغت ذروتها منذ دخول شهر رمضان المبارك، وتتفاقم وقت الذروة فترة الظهر الوقت المخصص لقيام الأسر بإعداد وجبات الإفطار. ووصف أحمد حكمي أحد سكان قرى جنوب أبوعريش الوضع بـ«الصعب للغاية» في ظل انقطاع التيار المتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على ضرورة معالجة الوضع سريعا ومحاسبة شركة الكهرباء على تقصيرها.