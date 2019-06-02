أمير عسير يستقبل المهنئين بالعيد في الخالدية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(أبها) يستقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المهنئين بعيد الفطر المبارك من القضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وذلك بعد صلاة العيد مباشرة بالصالة الملكية بالخالدية. كما يستقبل المهنئين من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة والمواطنين بعد صلاة الظهر مباشرة وتناول طعام الغداء على مائدته بالصالة الرئيسية بالخالدية.

يستقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المهنئين بعيد الفطر المبارك من القضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وذلك بعد صلاة العيد مباشرة بالصالة الملكية بالخالدية. كما يستقبل المهنئين من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة والمواطنين بعد صلاة الظهر مباشرة وتناول طعام الغداء على مائدته بالصالة الرئيسية بالخالدية.

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