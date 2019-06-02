شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيش يتفقد السوق الشعبي والمتاجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيش) okaz-

وقف محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة أمس على السوق الشعبي والمجمعات والمحلات التجارية بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وعبر محافظ بيش عن سعادته بما شاهده خلال الجولة والحركة التجارية والإقبال الكبير من قبل المتسوقين على المحلات التجارية، وما لمسه من تواجد لمختلف الجهات الأمنية والرقابية والخدمية خصوصا مع قرب عيد الفطر المبارك وزيادة عدد المتسوقين الباحثين عن مستلزمات العيد.

ودعا كافة الجهات الحكومية والأهلية وأهالي محافظة بيش والمراكز التابعة لها للتعاون وبذل كل ما يخدم الصالح العام، راجياً العون والتوفيق للجميع.