شكرا لقرائتكم خبر عن 56 طنا من المواد الفاسدة بمستودع مخالف في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz- ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن 56 طنا من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن 56 طنا من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية. وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم أطنانا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، التي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.



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