شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تستكمل استعدادات العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(القطيف)

أنهت بلدية محافظة القطيف أعمال وجاهزية مواقعها الخدمية لاستقبال عيد الفطر السعيد، بعد تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة، وتنظيمها أعمال نقطة الذبح وتجهيزها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية انتهت من تهيئة مصليات العيد والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين، إضافةً لوضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات التجارية المتعلقة، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحال التجارية، وتنبيه مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة والحدائق والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وأفاد المهندس الحسيني أن البلدية بدأت بالاستعدادات الخاصة بالعيد منذ وقت مبكر، بوضع خطة عمل متكاملة فيما يخص الأعمال الخدمية والصحية وأعمال الرقابة، تضمنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها.