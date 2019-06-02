شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة رملية تقطع التيار عن القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم المتحمي (القنفذة)

اجتاحت ظهر أمس محافظة القنفذة وقراها عاصفة رملية مصحوبة بأمطار خفيفة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المساكن حتى ساعة متأخرة من الليل، مع انعدام الرؤية الأفقية، وإرباك حركة السير. وأعلنت الجهات المختصة حالة استنفار، إذ تواجد رجال المرور في الطرق لتنظيم حركة المركبات.

وانتقد الأهالي عدم استجابة شركة الكهرباء للبلاغات المتكررة التي تقدموا بها لإعادة التيار، متسائلين عن الاحتياطات الواجب اتخاذها في الاضطرابات الجوية التي تعيشها المحافظة حاليا.