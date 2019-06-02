شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة و1202 مخالفة غرب الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

نفذت بلدية غرب الدمام 610 جولات تفتيشية على محلات صوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، والمخابز والمعجنات والحلويات، نتج عنها إغلاق ١٤ منشأة، و١٢٠٢ مخالفة، وإتلاف ١٥ طنا من المواد الغذائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين باشتراطات البلدية.

وأفاد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني بأن إدارات البلدية قامت بإتمام المهمات اللازمة استعدادا لعيد الفطر ومن ضمنها تكثيف مهمات إدارتي صحة البيئة والأسواق الميدانية، وأعمال الصيانة في الحدائق والساحات وجميع الشوارع والمتنزهات العامة التي بلغ عددها 79 حديقة وساحة موزعة على أحياء غرب الدمام، إضافة إلى عمل برنامج متابعة وإشراف طوال فترة الإجازة لاستقبال الزوار.