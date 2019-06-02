شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بقيق تسحب 21 سيارة ومعدة تالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بقيق)

سحبت بلدية محافظة بقيق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 21 سيارة تالفة ومهجورة ومعدات غير صالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع والمواقف، لما تسببه من تشويه للمنظر الحضري، ضمن معالجة التشوه البصري خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج أن عملية السحب والحجز تتم بعد إنذار أصحاب هذه السيارات والمعدات بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية على السيارة يحدد فيه وقت إزالتها من قبل صاحبها، وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها بحجز البلدية.

وبين أن البلدية سحبت خلال الشهر الحالي 21 سيارة في الشوارع العامة ومنطقة الصناعية بعد أن تركها أصحابها فترة طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور، حيث يتم سحب السيارات التالفة بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات عليها لتقوم البلدية بإزالتها.