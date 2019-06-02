شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان»: الـمستفشيات لم تتأثر من انقطاع الكهرباء.. ولا وفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) @m2makk

طمأنت صحة جازان أهالي المنطقة عموما وذوي المرضى المنومين في مستفشيات جازان على وجه الخصوص، بأن إنقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية.

وأشارت إلى أن جميع المولدات الكهربائية الإحتياطية والمصممة للأقسام الحساسة «العناية المركزة، والحضانة، والعمليات» تعمل بشكل سليم. وأضافت بأن ما تم تداوله عن وفاة حالة في العناية المركز في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بسبب انقطاع التيار الكهربائي التي تعرضت إليه المنطقة غير صحيح.

لافتة إلى أن وفاة المريض ليس له علاقة بالانقطاع وإنما كان يعاني من ضعف شديد في القلب مع إلتهاب حاد في الصدر، وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية وعدم استجابة الحالة للمؤثرات وقد تم إبلاغ أقارب الحالة عن ذلك ظهر أمس (السبت) من قبل الطبيب المعالج، وذلك قبل انقطاع التيار الكهربائي. وقدمت صحة جازان التعازي لذوي المتوفى.