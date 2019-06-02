، الفالح : نعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي ونعد بمحاسبة المقصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 في المئة من مشتركيها

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي على المناطق الجنوبية للمملكة منذ الثالثة من مساء أمس السبت .

وقال الفالح في حسابه ب"تويتر" أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع .

مؤكداً أن الكهرباء قد عادت إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك ، شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري.

عبدالله البرقاوي الطائف

رائد القرفي أبها