بعدما ناشدت المغردين.. فتاة سعودية تنجح في سداد مديونية والدها وإطلاق سراحه خلال ساعات عبر خدمة...

تفاعل مغردون ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لابنة مسجون على ذمة قضية حقوقية “مالية”.

خدمة “فُرجت”

وناشدت الميسورين الوقوف مع والدها وسداد دينه البالغ أكثر من 300 ألف ريال عن طريق خدمة “فُرجت” التي أعلن عنها قبل أيام، ولم تمر 24 ساعة حتى تم سداد كامل المبلغ.

أهل الخير والقلوب الرحيمة

وكتبت ابنة المسجون في مناشدتها: آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة أن تساعدوا في تسديد مبلغ والدي سبق وسُجِن أربع مرات في هذه القضية، وهو رجل متقاعد لستّ بنات، ولا يوجد أي فرد موظف، ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع بـ٥٠ ريالاً من ستة آلاف شخص يتم سداد المبلغ، وهذه ثاني سنة يمر رمضان بها والعيد ونحن بدونه، ولم تمض ساعات حتى بدأ المبلغ يتضاءل تدريجياً حتى سُدّد بالكامل. وبدأ المسجونون بقضايا مالية يقطفون ثمار إطلاق خدمة “فُرجت” التي أفسحت المجال للمتبرعين الاطّلاع على قوائم المديونين دون ذكر أسمائهم، وبدقة وأمان، حيث تضمن الخدمة وصول التبرع للمسجون بمعايير عالية من الخصوصية.