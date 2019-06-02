‏أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رصد إعلاناته المخالفة عبر الإنترنت.. الصحة تعلن ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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