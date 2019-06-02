أمير جازان يتابع إعادة التيار الكهربائي إلى محافظات المنطقة

تابع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات المنطقة.

كما اطلع أمير المنطقة على الأعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل مع مسؤولي الشركة بجازان، والذي أدَّى إلى توقف الخدمة عن المنطقة.

وجَّه أمير جازان، على الفور، بإعادة التيار بشكل كامل إلى جميع المحافظات والمراكز والمواقع الحيوية والأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة.

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من جانبه، أكَّد مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، متابعة وتوجيهات أمير منطقة جازان المتواصلة لتحقيق كل ما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي.

‫من جهته، ثمن مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان محمد بن عتيق، متابعة واهتمام أمير منطقة جازان أولًا بأول منذ بداية حدوث الخلل، إلى حين إعادة التيار تدريجيًا بالمواقع بالمنطقة، ويجري العمل على استكمال عودة التيار الكهربائي إلى محافظة ضمد وعددٍ من القرى.

‫فيما أوضحت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل بتويتر، أنَّ سبب توقف الخدمة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبينت أنَّ جميع الفرق الفنية الميدانية عملت بطاقتها القصوى على إعادة الخدمة تدريجيًا، مجددة اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.