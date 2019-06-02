استشهاد البطل الجابري وهو صائم في الحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» استشهاد الجندي أول حسن بن يحيى حنين الجابري، من منسوبي القوات المسلحة، ظهر أمس السبت، وهو صائم في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي بقطاع الخوبة بمنطقة جازان، وذلك أثناء أدائه واجبه؛ دفاعًا عن دينه ووطنه، ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولأبناء مجتمعه كافة.

وأوضحت المصادر، أنَّ الشهيد البطل الجابري، من سكان محافظة العارضة بمنطقة جازان، وأنَّه استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي؛ حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.

وأضافت المصادر، أنَّ تنسيقًا تمَّ مع ذوي الشهيد الجابري لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا في محافظة العارضة التي تسكن بها أسرته.

واشارت المصادر إلى أنَّ الشهيد الجابري كان على موعد لإتمام مراسم حفل زفافه الذي تحدَّد بتاريخ 16 شوال 1440، أي بعد عيد الفطر المبارك.