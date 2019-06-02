وزير الحرس الوطني: نجاح قمم مكة الثلاث يؤكد دور السعودية المحوري

قال وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن عقد القمم الثلاث بمكة، التي جاءت استجابةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة، بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية.

ورفع وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) التي اختتمت أعمالها مساء أول أمس الجمعة، في مكة المكرمة.

ودعا وزير الحرس الوطني، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما؛ لما فيه الخير والعزة والتمكين.

وعُقدَت يومي الخميس والجمعة الماضيين، فعاليات القمتين الطارئتين (العربية والخليجية)، إضافة إلى القمة الإسلامية؛ وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين لبحث ومناقشة قضايا المنطقة.

وعبَّرت البيانات الختامية عن التضامن مع السعودية والإمارات ضد التدخلات الإيرانية والإرهاب الحوثي، وتأكيد مكانة القدس، وعدم المساس بها، وضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس عادل.