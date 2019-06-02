المشيطي: ذكرى مبايعة ولي العهد تأتي محملة بالإنجازات

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، مساء أمس السبت، أن «الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تمر علينا وهي محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المعطاء».

وأكد نائب وزير البيئة أن ولي العهد بفكره وحنكته ارتقى بالوطن إلى هامات المجد في كافة المجالات، في بوادر لنهضة تنموية شاملة وازدهار يعم كل أرجاء البلاد.

وقال المشيطي: «نحمد الله على ما أسبغه من نعم على وطننا، وما وهبه لقيادتنا الرشيدة من فكر مستنير يقود الوطن إلى منجزات تظهر جلية عبر محطات كثيرة، سواء داخل الوطن أو خارجه».

وأوضح المهندس المشيطي أن الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد (مهندس رؤية المملكة 2030 ومشاريع الإصلاح الاقتصادية الاستراتيجية)؛ تأتي بالتزامن مع القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، التي تعتبر طوق النجاة وصمام الأمان، يتطلع من خلالها القادة المجتمعون إلى الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين في لم الشمل، وتصحيح المسار؛ للعمل المشترك الضامن لاستقرار المنطقة وتحقيق السلم العالمي، من هنا.. من أرض المملكة؛ قبلة المسلمين الداعية إلى السلم والسلام.

ونوه المهندس المشيطي بخطوات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة اليوم، وبالجهود التي قادها ولي العهد من خلال إطلاق المشاريع الضخمة التي ستخلق -بإذن الله- تحولات كبيرة اقتصادية تقود المملكة إلى آفاق أرحب مستقبلًا، وتحقيق الرفاهية والازدهار، داعيًا الله -عز وجل- أن يحقق للمملكة عزها ويديم خيرها، بفضل الله، ثم بتطلعات قيادتها الرشيدة، بما يعود بالنفع على شعبها ويكفل لهم الرفاهية والحياة الكريمة.