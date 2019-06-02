الدكتور السند: القيادة السعودية حريصة على وحدة الصف العربي والإسلامي

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية، والعربية، والإسلامية)، في مكة المكرمة.

وأكد الدكتور السند أن انعقاد القمم دليل على حرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف وتآلف القلوب واجتماعها بين قيادات الدول العربية والإسلامية؛ لتحقيق ما فيه خير لدولهم وشعوبهم من نماء وازدهار.

وأشاد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنجاح الكبير لهذه القمم الثلاث، وما طُرح فيها من قضايا تهم العالم الإسلامي، وتعمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية، وأنظمتها في المجالات كافة، للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها، بما ينعكس إيجابًا على أداء العمل الإسلامي المشترك وتعزيزه، وفق المبادئ التي تحقق مصالح الشعوب والدول.

وأكد الدكتور السند أن المملكة العربية السعودية تبرهن بكل وضوح وجلاء، في مواقفها ومبادراتها واهتماماتها، أنها بحق رائدة العالم الإسلامي في الذود عن قضاياه والدفاع عن مصالحه المشتركة.

ودعا الدكتور السند، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وينصرهما بنصره ويؤيدهما بتأييده ويجمع كلمة المسلمين وقيادتهم على الحق والخير والصلاح.