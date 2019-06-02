بعد سداد 172 ألف ريال.. إطلاق سراح 6 غارمين من سجون جازان

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بجازان، في تفريج كربات ستةٍ من النزلاء السعوديين الغارمين الموقوفين بالسجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة عن محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية عجزوا عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وتمت عملية تفريج كربات الغارمين، بالتنسيق مع بعض فاعلي وفاعلات الخير داخل وخارج منطقة جازان.

وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، بأنه تم رصد ودراسة هذه الحالات بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع فاعلي الخير؛ حيث بادر الجميع إلى التجاوب مع دعوة اللجنة وتسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ 172 ألف ريال؛ ما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم، وسرعة عودتهم إلى منازلهم لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم.

وأضاف رئيس لجنة «تراحم» أن عدد المشمولين بحملة (تفريج كربة) منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، يرتفع إلى 44 نزيلًا ونزيلة، بقيمة إجمالية مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال.