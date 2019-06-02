أمير الرياض يعزي أسرة السديري

قدَّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء السبت، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة نورة بنت محمد الأحمد السديري- رحمها الله- خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير، أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسرة السديري عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله العلي القدير أن يكتب ما قدَّم في ميزان حسناته.