اليوم.. الإعلان عن فعاليات موسم جدة

تعتزم اللجنة المنظمة لموسم جدة الكشف عن أجندة الفعاليات والمناسبات التي ستنظم خلال الفترة من 8 يونيو الجاري وحتى 18 يوليو المقبل، في مؤتمرٍ صحفي خاص، اليوم الأحد، يعقد في فندق جدة هيلتون بمدينة جدة.

ويضم موسم جدة أكثر من 150 فعالية، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، وسيعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزِّز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوُّع ثقافاتها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت خلال الساعات الماضية، أنَّ موسم جدة سيشهد مشاركة فنانين عالميين وعرب، من بينهم المطربة آديل، إضافة إلى وائل كفوري، وإليسا، وشيرين عبد الوهاب، ونجوم الخليج.