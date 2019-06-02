عاجل-الفالح: أعتذر لقاطني المناطق الجنوبية التي انقطعت عنها الكهرباء

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح اعتذاره شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأضاف الفالح في تغريدة على حسابه في تويتر، أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة. وقال الفالح، أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

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