السعودية اليوم / تجارة نجران تنفذ جولات رقابية على محطات الوقود لحماية المستهلك



نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران اليوم ، جولات رقابية مكثفة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل محطات الوقود.

وأكد الفرع أن الجولات الرقابية مستمرة وعلى مدار الساعة في منطقة نجران و محافظاتها ،نظراً للازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خوفاً من استغلال البعض من ضعاف النفوس للظرف الراهن بانقطاع التيار الكهربائي ، مشدداً على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين وحماية المستهلك من أي مخالفات تضر به بأي شكل من الأشكال.

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