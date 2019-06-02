السعودية اليوم / أمين منطقة الرياض : القمم الثلاث تؤكد حرص القيادة لما فيه الخير والصلاح للأمتين الإسلامية والعربية



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن انعقاد القمم الثلاث في أطهر بقعة على وجه الأرض تؤكد حرص القيادة أيدها الله على ما فيه الخير والصلاح للأمتين الإسلامية والعربية، وتبرهن على الدور الريادي للمملكة إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام تصريح معالي أمين منطقة الرياض، دعا الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ويديم على القيادة عزها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

03:23ت م

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الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وأشار معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن انعقاد القمم الثلاث في أطهر بقعة على وجه الأرض تؤكد حرص القيادة أيدها الله على ما فيه الخير والصلاح للأمتين الإسلامية والعربية، وتبرهن على الدور الريادي للمملكة إقليميًا ودوليًا.وفي ختام تصريح معالي أمين منطقة الرياض، دعا الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ويديم على القيادة عزها ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //03:23ت م0223

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