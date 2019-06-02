السعودية اليوم / أمطار على مركزي القليبة والمعظم بمنطقة تبوك



تبوك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

هطلت أمس أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة والمعظم بمنطقة تبوك، شملت أبو عرادة ومثلث الجوف واللبيداء والرويحاء وأبو بعيثران ومفرق الأخضر والغمار وخدعة والعرفاء.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:34ت م

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