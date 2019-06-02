السعودية اليوم / الدكتور التويجري : المملكة سخرت دبلوماسيتها الاستباقية لإيقاف اتساع رقعة الأزمات الإنسانية



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية القرارات التي خرجت بها القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة، في الحد من اتساع الصراعات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار، وتأكيد أهمية الحل الدبلوماسي الذي يعد خياراً استباقياً وأوليّاً لمواجهة مستجدات الأزمات المتوالية.

ولفت التويجري في تصريح له إلى أن القمم الثلاث تجسد الجهود الحثيثة التي تقدّمها المملكة العربية

وثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدعم الذي تجده المنظمة من دولة المقر المملكة العربية السعودية الذي أسهم في ارتفاع حراك المنظمة نحو الأشقاء اللاجئين والمنكوبين من خلال جمعياتها الوطنية الأعضاء.

// انتهى //

02:09ت م

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الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية القرارات التي خرجت بها القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة، في الحد من اتساع الصراعات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار، وتأكيد أهمية الحل الدبلوماسي الذي يعد خياراً استباقياً وأوليّاً لمواجهة مستجدات الأزمات المتوالية.ولفت التويجري في تصريح له إلى أن القمم الثلاث تجسد الجهود الحثيثة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لتلمّس ومعالجة الألم الإنساني في العديد من الدول, وبدورها في تسخير الدبلوماسية الإنسانية الاستباقية التي تحقق الآمال في تفعيل دور منظمات العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك، وإسهاماتها في بناء الصورة الذهنية التي تؤكد قوة التكاتف والعمل البناء بين الأشقاء في الدول المانحة والأشقاء في الدول المتضررة، واستشراف المستقبل والسعي إلى طرح الحلول وتغليب المصلحة الإنسانية المشتركة فيما يخص إيقاف اتساع رقعة الأزمات الإنسانية المؤلمة والمتناسلة، موضحاً أن ما حققته هذه القمم من مراجعة للمواقف المشتركة كفيل برفع مستوى استعداد هذه الدول لتلافي أي موجات جديدة من الصراع.وثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدعم الذي تجده المنظمة من دولة المقر المملكة العربية السعودية الذي أسهم في ارتفاع حراك المنظمة نحو الأشقاء اللاجئين والمنكوبين من خلال جمعياتها الوطنية الأعضاء.// انتهى //02:09ت م0218

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