السعودية | وزير الحرس الوطني يهنىء القيادة الرشيدة بنجاح أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة

المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مكة المكرمة.

وقال سمو وزير الحرس الوطني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن عقد هذه القمم الثلاث التي جاءت استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ ينطلق من المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تضطلع به المملكة بثقلها ومكانتها ودورها الرائد في جمع الكلمة وتوحيد الصف وخدمة قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية “.

ودعا سمو وزير الحرس الوطني الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير والعزة والتمكين.