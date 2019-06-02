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انقطاع الكهرباء بمناطق عسير يُفسد اللحوم المبردة بالأسواق!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - عسير
تضرر عدد كبير من محال التموينات والأسواق المنتشرة في منطقة عسير بسبب فساد بعض اللحوم المبردة في ثلاجات محلاتهم؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي دام لساعات طويلة.
وقال بعض العمالة الذين يعملون في تلك المحلات والأسواق: إن اللحوم المبردة خاصةً تتعرض للتعفن إذا فقدت البرود المعتدلة، موضحين أن بعض هذه اللحوم تعرضت للتعفن وانبعاث روائح كريهة منها.
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