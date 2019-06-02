انقطاع الكهرباء بمناطق عسير يُفسد اللحوم المبردة بالأسواق!

2019-06-02

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - عسير

تضرر عدد كبير من محال التموينات والأسواق المنتشرة في منطقة عسير بسبب فساد بعض اللحوم المبردة في ثلاجات محلاتهم؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي دام لساعات طويلة.

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وقال بعض العمالة الذين يعملون في تلك المحلات والأسواق: إن اللحوم المبردة خاصةً تتعرض للتعفن إذا فقدت البرود المعتدلة، موضحين أن بعض هذه اللحوم تعرضت للتعفن وانبعاث روائح كريهة منها.