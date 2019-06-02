الان تتابع عدوى انقطاع التيار الكهربائي تصل أحياء الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 3:00 ص, 2 يونيو 2019 م التعليقات: 0 و السكان يعانون الخليج 365-متابعات شهد حي الأمير محمد في الطايف انقطاعًا للتيار الكهربائي مساء الليلة.

ويقضي سكان الحي ليلتهم في ظلام دامس حتئ ساعة إعداد هذا الخبر

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