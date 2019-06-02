أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة نجاح القمم الثلاث بمكة المكرمة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل)
رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي بهذه المناسبة : نحمد الله أن مكن هذه البلاد وقيادتها وشعبها من خدمة الإسلام والمسلمين وجعلها مكاناً يجتمع فيها أبناء الأمة العربية والإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف ضد التهديدات الأمنية من النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها " .
وأكد الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ودعا أمير منطقة حائل الله جلا وعلا أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن تواصل بلادنا قيادتها الحكيمة وتبني المواقف الدولية الداعمة للسلام والمحققة للخير والنماء لأوطاننا ولأبناء الأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب.
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