شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول شركة عائلية لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

أكد رجل الأعمال محمد بن بادي، أنه يعكف حاليا في الشروع لإطلاق شركة (عائلية ) لتقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

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وقال بن بادي" نظرا لما تحتويه المبادرات التي سيكون لها دور فعال في الارتقاء بالخدمات فإن الوقت مناسب لضخ الأموال في الاستثمار بمثل هذه الخدمات والتي ستكون ذات عوائد عالية ومن أهمها أن نقوم بخدمة الحاج والمعتمر. كما أنه سيكون من ضمن أهداف انطلاق الشركة العائلية إثراء تجربة الحاج والمعتمر والتعريف بالأماكن الاثرية العريقة التي تهم المسلمين عامة وتحاكي الإسلام منذ بداية نزول الوحي على رسول الله".

ولفت إلى أن الشركة ستجند طاقات بشرية لها من الخبرات الشيء الكثير ما يجعل الحجاج والمعتمرون ينعمون بخدمات ترتقي إلى ما يتمنونه، بحيث تكون عون لهم للتفرغ للعبادة وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأضاف: "لابد أن يكون للمواطن السعودي دور كبير في نجاح رؤية المملكة 2030 فجميعنا شركاء في أن نجعل هذه الرؤية جل اهتمامنا"