شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: ولي العهد وضع خارطة طريق شفافة لتسريع التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد النائب العام سعود المعجب، أن ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أخذ على عاتقه نهج التخطيط والتنظيم، والتنفيذ والرقابة، لرسم خارطة طريق المستقبل بسواعد وطنية، منذ اليوم الأول لتوليه ولاية العهد، إذ بزغ نجمه، وظهر شأنه، وعلا أمره.

وقال بمناسبة ذكرى مرور السنة الثانية لبيعة ولي العهد، إن خارطته التي رسمها تتسم بالشفافية والجدية لتسريع عجلة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة عبر محاور رئيسة من مرتكزاتها برنامج التحول الوطني الجسور، ورؤية وطن2030 المباركة، علاوة على تنويع مصادر الدخل وتطوير استراتيجياته ومنح الاقتصاد مرونة كبرى، وشموخ أقوى، نحو استدامة للتنمية الاقتصادية لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأضاف المعجب «على الصعيد الخارجي فقد قاد ولي العهد اللقاءات مع قادة العالم وصناع القرار السياسي والاقتصادي سعيا لخدمة الأمن والسلم الدولي، ورعاية لقضايا الإسلام والمسلمين، وبعد مرور العام الثاني على توليه ولاية العهد أضحى من أبلغ شخصيات العالم، وفي صدارة ذوي التأثير عالميا، فقد أُشْعِلت في عالمنا العربي والإسلامي فتن راتعة، بأيدي آثمة، وأبواق وابقة، وأصوات ناشزة، وأنفس حاقدة، فسلك الأمير محمد بن سلمان في شأنها المسالك الرشيدة، ووقف بها المواقف السديدة، وسعى فيها بالمساعي الحميدة، وبالطرق الحكيمة، وحمى الله به الحدود، ومكَّن له الجنود، فحصَّن الثغور، فبات الأمن والأمان، والمحبة والامتنان، والسكينة والاطمئنان، رغد عيش، ونافلة استقرار، فمهنأ حياة، ومخلد فخر واعتزاز، لحمة وطنية حاضرة، ونسيج مجتمعي قائم، وأعمال جليلة ماجدة».

وسأل النائب العام، الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه ويمدهما بمزيد عونه وتوفيقه وسداده.