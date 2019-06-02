الدمام: القبض على وافد ومواطن سرقا خزنة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام) قبضت شرطة المنطقة الشرقية على وافد عربي اربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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